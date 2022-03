Loods aan Hannekenshoek ging vannacht in de vlammen op: “Felle rook sloeg plots om in een uitslaande brand”

HerentalsEen felle brand legde in de nacht van zondag op maandag een loods en een aantal voertuigen volledig in de as. De brand bracht een flinke rookontwikkeling met zich mee waardoor een BE Alert sms werd verzonden naar bijna tweeduizend buurtbewoners. Uiteindelijk raakte bij de brand niemand gewond.

De voorbije nacht heeft een felle brand een loods aan Hannekenshoek in Herentals volledig in de as gelegd. “Het was iets voor middernacht dat onze mensen van de brandweer uitrukten richting de brand”, weet burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). Hannekenshoek is een smalle weg tussen het Kempisch Kanaal en het Albertkanaal.

Door het dak

“Bij aankomst was er een flinke rookontwikkeling, maar was er van vlammen niet veel sprake. Toch besloot de brandweer na grondig onderzoek om langs de buitenzijde van het gebouw te blussen. Al een geluk zo bleek”, klinkt het verder. “Niet veel later sloegen de vlammen door het dak van de loods die dan ook volledig verwoest werd. Ook een vrachtwagen, mobilhome, heftrucks en allerlei andere materialen werden vernield.”

Volledig scherm De brand bracht een enorme rookpluim met zich mee die van ver te zien was © FB

De brand zorgde voor flink wat rookontwikkeling en geurhinder in de buurt. Om dat de rook zich over een flink deel van de stad verspreidde kregen vele Herentalsenaren via het automatische alarmsysteem BE-Alert een sms verzonden waarin werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. “Er kwam een adviseur ter plaatse die metingen uitvoerde naar het gevaar van de rook die zich verspreidde”, vertelt de burgemeester. “Uiteindelijk werd beslist om geen risico te nemen en werd een bericht verstuurd naar de mensen in de omgeving.”

Van slag

De brandweer bleef de hele nacht nablussen en tegen de ochtend was alles volledig onder controle en verliet de brandweer de plek. Bij de brand vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Toen we vanochtend langsgingen aan Hannekenshoek was de eigenares van de loods te aangeslagen om te reageren. “Ik ben compleet van slag met wat er allemaal gebeurd is”, was haar enige reactie.

BE Alert

Uit de vele reacties op sociale media bleek vanochtend dat er een deel van de bevolking in Herentals zich nog niet had ingeschreven om een sms via Be-Alert te ontvangen bij situaties zoals die van vannacht. Ongeveer 1900 mensen kregen een sms verstuurd. “Ben je nog niet ingeschreven, maar wil je in de toekomst deze berichten ontvangen? Schrijf je dan in op www.be-alert.be. Zo word je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt in jouw omgeving”, liet het stadsbestuur vanochtend weten op sociale media. “Je kan meerdere adressen registreren. Zo ben je ook verwittigd bij een noodsituatie op het werk of bij jouw familie. Je kan je gegevens op elk moment aanvullen, wijzigen of verwijderen.”