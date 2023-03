Logistiek bedrijf Bleckmann breidt fors uit: “Nieuw gebouw in Herentals en uitbreiding in Grobbendonk”

Voetbal tweede provinciale B Kevin Janssens speelt met Sint-Dimp­na derby tegen Punt-La­rum: “We hebben te veel punten laten liggen”

In tweede provinciale B gaat zaterdagavond om 19.30 uur, vooral in Geelse kringen, alle aandacht uit naar het stadsduel tussen Sint-Dimpna en Punt-Larum. Sint-Dimpna staat op de vierde plaats, maar wil het terugkeren naar de hoogste provinciale reeks, zal het wellicht moeten gebeuren via de eindronde.