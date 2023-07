LIVE. NA-TOURCRITERIUM HERENTALS. Groene Jasper Philipsen en thuisrijder Wout van Aert aangekomen, afscheidnemende Jan Bakelants poseert met fans

Vandaag strijkt de beau monde van het wielrennen neer in Herentals voor het traditionele na-Tourcriterium. Groene trui Jasper Philipsen en thuisrijder Wout van Aert zijn maar enkele van de grote namen die present tekenen. Ook Kempenaar Jan Bakelants (37) is van de partij. Hij neemt (definitief) afscheid van het peloton in de Keizerstede. Het volksfeest is ondertussen in volle gang. Volg het randgebeuren hier op de voet.