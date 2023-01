Lierseweg zaterdag afgesloten ter hoogte van spoorwegbrug

Herentals 'Beruchte vechters­baas' probeert slachtof­fer brutaal te verkrach­ten in hotelkamer: “Ze moest vechten voor haar leven”

Een jonge vrouw die voor haar werk in een hotel in Herentals logeerde, beleefde in oktober een bijzonder traumatische avond. Ze leerde op café een 23-jarige man uit Herentals kennen. “Toen ze van het toilet kwam, had hij drie lijntjes cocaïne uitgestald voor haar.” Ze weigerde, maar toen begon de horror.

18 januari