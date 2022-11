Lierseweg gaat twee maanden dicht

Kempen Van mountainbi­ken tot showen in de botsauto’s: 5 tips in de Kempen voor je vrije dag op 1 november

Op 1 november is het Allerheiligen en dan hebben de meeste mensen een dagje vrijaf. Heel wat mensen gaan op 1 november ook naar het kerkhof, maar er valt op deze vrije dag meer te beleven. Weet jij niet goed wat te doen? Wij helpen je graag verder met vijf uit-tips in de Kempen. Van naar een mountainbiketocht in Weelde tot kermis in Millegem. Er is voor elk wat wils.

31 oktober