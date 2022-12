Lierseweg even afgesloten na vondst van chemische producten in woning waarvan bewoner was overleden

Inspecteurs van de politiezone Neteland stelden donderdagvoormiddag het overlijden vast van een 53-jarige man. Hij werd dood aangetroffen in zijn woning. “Bij later onderzoek in de woning troffen onze mensen een aantal flessen en bussen met chemicaliën aan die ze niet meteen konden thuisbrengen”, zegt waarnemend korpschef Dirk Van Peer. “De ontmijningsdienst DOVO werd in kennis gesteld en zij besloten ter plaatse te komen om de producten te onderzoeken. Het is dan de procedure dat er een ruime perimeter wordt ingesteld. Maar uiteindelijk er al snel niets aan de hand te zijn en kon de straat weer opengesteld worden.”