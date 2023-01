Leerlingen (W)Onderwijs volgen les in nieuwe klaslokalen: “Gebouw grenzend aan klooster kreeg complete make-over”

In september 2011 nam (W)Onderwijs de nieuwe school, gelegen in de gebouwen aan de Nonnenstraat in het centrum van Herentals, in gebruik. Vele jaren eerder werd een bouwdossier ingediend en tegen september 2011 was een eerste fase gerealiseerd. Nu, vele jaren later, is er de realisatie van de volgende fase met de plechtige opening van de nieuwe schoolvleugel in aanwezigheid van directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.