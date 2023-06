Leerlingen verzamelen al wandelend centen voor het goede doel

MIJN DORP. Schrijver Luc Vos over zijn Heultje: “Luisteren naar de kikkers langs de Grote Nete, dat is genieten”

Auteur Luc Vos (54) mag zich al 27 jaar een inwoner van Heultje (Westerlo) noemen. De uitgeweken Limburger volgde zijn vrouw Els naar het dorp, waar ze hun eigen nestje bouwden. Als schrijver vertoeft hij vaak in Nederland, waar hij al enkele schrijfwedstrijden won. Maar telkens is het weer fijn thuiskomen in Heultje. “Hier kan je lange tijd lopen zonder het idee te hebben dat je toch dicht bij de bewoonde wereld bent.”