Leerlingen van lagere school maken kennis met middelbaar onderwijs bij De Vesten

morkhoven Vrijwilli­gers planten voedsel­rand­bos aan in wijk Koninkrijk: “Inwoners kunnen hier samenwer­ken aan een duurzame buurt”

Een vijftiental vrijwilligers hebben zaterdag de eerste struiken en bomen in de wijk Koninkrijk in Morkhoven (Herentals) geplant, in het kader van het plattelandsproject Voedsel+Dorp. Binnen enkele jaren zal al dat plantgoed resulteren in struiken en bomen met eetbare vruchten zoals fruit, noten en bessen.

5 maart