KSKS Herentals laat trainers en afgevaardigden kennis maken met EHBO: “Deze mensen staan het dichtste bij de spelertjes”

olen Inge Hofkens wordt verantwoor­de­lij­ke voor alle recyclage­si­tes van Aurubis

Inge Hofkens (51), de huidige Managing Director van multimetalenbedrijf Aurubis in Olen, zal vanaf 1 januari 2023 als Chief Operating Officer (COO) Multimetal Recycling binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de productiesites van het segment. Daarmee krijgt ze de leiding over de recyclagesites in Lünen (Duitsland), Olen en Beerse (België), Berango (Spanje) en de nieuwe vestiging Aurubis Richmond in Augusta, Georgia (VS).

15 september