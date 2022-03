Komst woongelegenheden aan Poederkot baart Groen en buurtbewoners zorgen: “Elders in de stad is plek genoeg, maak van site een park zonder die woningen”

HerentalsIn Herentals is men al een tijdje bezig met de invulling van de site ‘Poederkot’. De komst van vele woningen die gerealiseerd worden in een soort van stadspark boezemt angst in. Bij Groen Herentals kan men zich wel vinden in dat stadspark, maar de geplande woningen kunnen volgens hen perfect elders neergepoot worden. Buurtbewoners, die zich groeperen in ‘SOS Poederkot’, hopen dan weer dat de stad hen niet in de kou zal laten staan.

“Het Project Poederkot is het grootste en meest omstreden van alle geplande bouwprojecten op de Wuytsbergen”, klinkt het bij Hans Van den Eynden van Groen Herentals. “In deze wijk staan momenteel zevenhonderd wooneenheden. Als alle projecten in de huidige vorm goedgekeurd worden, komen er negenhonderd bij. Het Poederkot voorziet in drie fasen ongeveer de helft en in dit in het meest waardevolle stuk natuur.”

Kansen genoeg

Groen Herentals pleit al langer voor het behoud van de natuur aan het Poederkot. Voor de partij is de site van de voormalige munitiefabriek de perfecte plaats voor de ontwikkeling van een mooi park, maar dan zonder de 110 woningen waarvan sprake is. Volgens Van den Eynden zijn er elders in de stad kansen genoeg om woongelegenheden te creëren, en dat zonder hiervoor groene plekken te moeten opofferen.

Quote We hopen dat de stad ons niet in de kou laat staan, maar voelen ons genood­zaakt om een bezwaar­schrift op te stellen

Niet enkel oppositiepartij Groen, maar ook buurtbewoners zitten met vragen over de toekomst van hun buurt en richtten daarom buurtgroep SOS Poederkot op. “De Stad was tien jaar geleden zelf erg gekant tegen de komst van de verkaveling op de site, waardoor we de plotse verandering van visie niet begrijpen. We hopen dat de Stad Herentals ons niet in de kou laat staan, maar voelen ons genoodzaakt om een bezwaarschrift op te stellen”, klinkt het.

Noodzakelijk?

De buurtgroep vraagt zich af om een project van dergelijke omvang noodzakelijk is. “In het centrum werden recent heel wat woon- en bouwprojecten gelanceerd, denk maar aan ‘De Groene Poort’, ‘De Heern’, de omvorming van de voormalige school Sint-Jozefsinstituut aan de Burchtstraat en het geplande bouwproject achter hypermarkt Carrefour. Het opofferen van waardevolle bosgrond is geen goed antwoord op de klimaatveranderingen en heeft een grote impact op de waterhuishouding in de omgeving. De voorgestelde regenwaterbuffering , is slechts een fractie van de huidige buffercapaciteit”.

Quote Elders in Herentals zijn er nog voldoende mogelijkhe­den om extra woningen te bouwen, zoals het herbestem­men van schoolge­bou­wen of het Voddekot Hans Van den Eynden (Groen)

“Elders in Herentals zijn er nog voldoende mogelijkheden om extra woningen te bouwen. Herbestemmen van oude schoolgebouwen, het Voddenkot, de stationsomgeving, enzovoort”, klinkt het bij Van den Eynden. “De mobiliteitsimpact van de extra wooneenheden is veel te groot. Niet alleen voor de omgeving, maar voor heel Herentals.”

Negatieve impact op mens en natuur

Tevens heeft men ook bang voor de gevolgen van het verdwijnen van talrijke bomen op de site. “Natuur zorgt voor waterbuffering en bomen vormen natuurlijke airco’s die de steden aangenaam fris houden”, klinkt het. “Natuur is ook goed voor ons mentale welzijn en biedt ontspanningsmogelijkheden. Het bouwproject van het Poederkot heeft een negatieve impact op mens en natuur.”

Quote Een screening van de effecten op het milieu en mobiliteit zullen moeten uitgevoerd en aangele­verd worden Schepen Pascal Van Nueten (N-VA)

Schepen Pascal Van Nueten (N-VA) sust de ongerustheid over de toekomst van het Poederkot. “Alvorens een omgevingsvergunning wordt afgeleverd, zullen alle interne en externe adviezen vakkundig worden beoordeeld op hun inhoud, idem voor de bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek”, vertelt hij. “Het project moet dan ook volledig beantwoorden aan de vooropgestelde bestuurlijke ambities, minstens rond klimaat en duurzaamheid alvorens een vergunning zal worden afgeleverd. Een screening van de effecten op het milieu en mobiliteit zullen eveneens moeten uitgevoerd en aangeleverd worden.”

Bomen krijgen vervangers

Ontegensprekelijk zal het optrekken van woningen een impact hebben op de plaatselijke natuur. Maar ook hiervoor is een oplossing voorzien zo blijkt. “De bomen die hiervoor gerooid moeten worden, zullen binnen onze eigen stad heraangeplant moeten worden, zodoende ook deze gemaakte afspraak met de ontwikkelaar nageleefd wordt”, gaat het verder bij de schepen. “Naast ruimte voor onder andere jonge gezinnen zal het project een stadsbos creëren waar onze inwoners toekomstgericht kunnen onthaasten.”