Kom dit weekend naar Kasteel Le Paige met je vlag voor inzamelactie Kempens Erfgoed: “Vlaggenerfgoed uit regio fotograferen en in kaart brengen”

“In het voorjaar van 2023 organiseren we enkele inzamelmomenten om het vlaggenerfgoed uit de regio te fotograferen en in kaart te brengen”, weet Jeroen Janssens van Kempens Karakter. “De erfgoedcel geeft samen met een expert meteen ook handige tips om deze waardevolle objecten goed te bewaren. Iedereen is dus van harte welkom om met zijn of haar vlag langs te komen.”

Drie inzamelmomenten

De eerste inzamelmomenten vinden plaats in het weekend van 10 en 11 maart tussen 14 uur en 17 uur in kasteel Le Paige in Herentals. Later dit jaar trekt de erfgoedcel naar Lier en Heist-op-den-Berg om de vlaggen en vaandels te inventariseren. In Lier is dat aan in Den Bloeienden Wijgaert op 5 en 6 mei. Op 9 en 10 juni in de Sporthal van Heist-op-den-Berg.