KOERSGEKKE KEMPEN. Op bezoek in het logistieke hart van Lotto-Dstny: “De mooiste zege ooit? Toen Stig Broeckx weer op zijn fiets kroop”

De Hoogmis komt nu echt dichtbij: De Ronde. Ook Kempenaren zijn zot van de koers, en dus zochten we uit wat het wielrennen hier betekent. Zo leest u deze week over het kleinste koerscafé, en gaan we op bezoek bij Herenthoutse wielergekken die Europa rondtrekken in het zog van profploeg Astana. Vandaag spreken we met de mannen van de ‘service course’ bij Lotto-Dstny in Herentals. “Zaterdag of zondag kennen we niet, maar topmomenten zijn er in overvloed.”