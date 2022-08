Koers en live-muziek tijdens Noorderwijk Alive 2022

Vorselaar Vuur vernielt pittoreske schuur aan Sassenhout

Aan Sassenhout in Vorselaar is donderdag kort voor de middag brand uitgebroken aan een oude schuur. De rieten dakbedekking begon om een nog onbekende reden te branden. Het vuur bracht grote schade aan. De brandweer had grote moeite om het vuur te blussen. Het riet moest verwijderd worden om de vlammen te kunnen doven. De pittoreske schuur zou op termijn dienst gaan doen als gemeenschappelijke stockageplaats voor een woonproject.

11 augustus