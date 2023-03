Koekjesfabriek van Prince, Tuc en PiM’s wordt nóg groter: Mondelēz investeert ruim 30 miljoen euro

Van schapenwol als isolatie tot een wand gemaakt van juten koffiezak­ken: demowoning met biogeba­seer­de bouwmateri­a­len strijkt neer op Kamp C

Op de site van Kamp C in Westerlo verrijst momenteel een bijzondere demonstratiewoning, die meer dan honderd biogebaseerde bouwtoepassingen voor onder meer gevels, wanden en vloeren toont. Van een vloer die gemaakt is van lisdodde of een akoestische wand vervaardigd uit juten koffiezakken: vanaf april is het allemaal een half jaar lang te bezichtigen op de tentoonstelling in de vorm van een huis. “De landbouw vormt voor deze vorm van bouwen een belangrijke partner aangezien zij nieuwe bouwmaterialen kunnen aanleveren.”