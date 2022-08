KLJ Noorderwijk organiseert openluchtfuif met ‘pre 2002 party’

Zaterdag 6 augustus organiseert KLJ Noorderwijk na twee jaar opnieuw haar ‘KLJ Openluchtfuif’. “Voor sponsors en iedereen die 20 jaar of ouder is, organiseren wij ook een preparty in de vorm van een afterwork. Vanaf 18 uur kunnen zij terecht op onze ‘Pre 2002 Party’”, klinkt het. “Tussen 18 uur en 22 uur zullen er gratis hapjes zijn, voldoende lekkere drankjes zoals cava en cocktails, en uiteraard aangename en dansbare muziek verzorgd door DB All Music en DJ Milano.”

Tickets voor de prepartij kosten 10 euro in voorverkoop op 15 euro aan de kassa. Je moet voor dit evenement wel in 2002 of eerder geboren zijn. “Om 22 uur gaat de Openluchtfuif dan van start. “Een echte fuif zoals het moet zijn. Goede muziek, frisse drankjes en vettige hamburgers. Dit alles aan 6 euro (VVK) of 8 euro (ADK) of met een kaartje voor onze Pre 2002 Party kan je ook blijven verderfeesten op onze KLJ Openluchtfuif.”