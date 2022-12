KIJK. Wielertoeristen filmen hoe furieuze automobilist het op hen gemunt heeft: “Die kerel ramde zelfs één van onze fietsers de haag in”

Het extreme geval van agressie in het verkeer deed zich zaterdag voor aan de Poederleeseweg in Herentals. Een groepje wielrenners, een twintigtal man sterk, draaide vanuit de Watervoort af richting Herentals en kwam bijna in aanraking met een aankomende auto. De renners kwamen dan wel extreem laat de weg opgedraaid, maar wat zich daarna afspeelde tart alle verbeelding. Eén van de fietsers had een camera op z’n stuur en filmde zo het gebeuren.

De haag in

“Niet normaal wat daar zaterdagmorgen gebeurde”, blikt één van de renners anoniem terug. “We maakten al veel mee tijdens onze tochten, maar dit? Dat ging er los over. Op een gegeven moment gooit de man achter het stuur van de wagen zijn remmen dicht, waarna we hem nog kunnen ontwijken. Daarna geeft hij vol gas, haalt hij een deel van de groep in en ramt hij één van ons de haag in met zijn wagen. Hij rijdt over het fietspad tot tegen de renner die de haag induikt. Vanaf het moment dat hij besefte dat het voorval gefilmd werd verdween hij met zijn wagen.”