Kettingbotsing veroorzaakt hinder op E313 bij Herentals-Oost: één uur extra richting Hasselt

Kasterlee De Zingende Marijntjes geven twee kerstoptre­dens: "Oudste koorlid is 95 jaar”

In zorgcentrum Aquamarijn in Kasterlee vinden deze maand twee kerstconcerten plaats. De concerten worden gegeven door een koor dat volledig is samengesteld uit bewoners. “Het jongste koorlid is 73 jaar en het oudste 95 jaar.”

13:19