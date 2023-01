Kempense houtskeletbouwer breidt uit naar Oost- en West-Vlaanderen en opent nieuwe productiehal in Dessel

Ecohuis werd in 2000 boven de doopvont gehouden en specialiseerde zich in het bouwen van woningen in houtskeletbouw. Een markt die de voorbije jaren alleen maar gegroeid is. Het bedrijf achtte daarom de moment rijp om een versnelling hoger te schakelen. “Na een steile groei van meer dan 20 jaar was de tijd rijp voor een uitbreiding van onze activiteiten richting Oost- en West-Vlaanderen”, zegt Gert Mertens, zaakvoerder van Ecohuis. “Daarvoor openen we een gloednieuw filiaal in Maldegem, pal op de grens tussen beide provincies. In de nieuwe vestiging willen we een ruimer publiek de gelegenheid geven om kennis te maken met de troeven van houtskeletbouw.”

Nieuwe productiehal

De nieuwbouw in Maldegem is niet de enige verwezenlijking van Ecohuis. “Om onze klanten een nog betere service te bieden, namen we begin dit jaar een nieuwe industriehal in gebruik in Dessel", zegt Mertens. “Die biedt onze productieteams meer dan voldoende ruimte voor de productie van modulaire woningen die mee evolueren met de noden van onze klanten. Die uitbreiding van onze capaciteit was nodig om onze tak modulair bouwen de ruimte te geven. Uiteraard blijven we ook nog meer dan druk doende met de bouw van nieuwbouwwoningen in houtskeletbouw. Daarnaast zetten we ook volledig in op onze uitbouwactiviteiten. Die laten je toe om je woning eenvoudig te laten uitbreiden volgens de noden die er zijn. Met dit drieledige aanbod bevestigen we onze positie als de houtskeletbouwspecialist.”

Kempense roots

Ecohuis ontstond in 2000 en heeft in die twintig jaar naam gemaakt in de wereld van de houtskeletbouw. Met Brensj trekt Ecohuis ook volop de kaart van modulair wonen. Het innovatieve bedrijf wordt geleid door Gert Mertens en Koen Martens en telt op dit moment 85 werknemers.

