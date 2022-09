Kempens veilingbedrijf verkoopt ‘abnormaal mooi’ veulen voor wereldwijd recordbedrag van 360.000 euro: “Meer dan een verdubbeling van het vorige record”

herentals/geelHet Herentalse veilingbedrijf Equbreeding.auction heeft afgelopen week het duurste veulen ooit geveild. Het drie maanden oude veulen ‘Das Machine EQ Z’ ging voor een recordbedrag van 360.000 euro – meer dan een verdubbeling van het vorige record – de deur uit. “Het veulen is de enige volle broer ven Emerald, die nog op olympisch niveau heeft gesprongen en een van de beste dekhengsten ter wereld is. Hij ziet er ook abnormaal mooi uit”, vertelt Matthias Claeys van Equbreeding.auction.

Voor het veilingbedrijf Equbreeding.auction was het woensdag nog maar de eerste hybride veiling die ze organiseerde. Kopers konden ter plaatse in Stal De Eyckenhoeve in Geel op de paarden bieden, terwijl de veiling tegelijkertijd ook online doorging. Met succes, want in totaal werd voor 2,25 miljoen euro aan paarden, veulens en embryo’s geveild.

Het ultieme raspaardje was echter Das Machine EQ Z, een veulen van drie maanden oud. Een buitenlandse koper had 360.000 euro veil voor het jonge paard. “Dat is meer dan een verdubbeling van het vorige recordbedrag voor een veulen, dat op 167.500 euro stond”, vertelt Matthias Claeys.

Olympisch niveau

“Das Machine EQ Z is de enige volle broer van Emerald, die op olympisch niveau heeft gesprongen met ruiter Harrie Smolders en op dit moment een van de beste dekhengsten wereldwijd is. Het veulen komt van een Vlaamse fokker en ziet er ook abnormaal mooi uit. Alles zat dus mee om dat record te breken. Das Machine is ook gekocht om effectief in de sport te presteren, al zal het nog drie jaar duren alvorens hij een zadel op zijn rug krijgt. Pas op zes- of zevenjarige leeftijd zal hij beginnen met wedstrijden, dus de weg is nog lang.”

Het recordbedrag is volgens Claeys nog maar eens het bewijs dat België aan de wereldwijde top zit op vlak van paardenfokkerijen. “Daarop mogen we als klein land fier zijn, en het is te danken aan de vele mensen met knowhow die hiermee dag in dag uit mee bezig zijn. Dat is ook de reden dat al die buitenlandse investeerders in België en op onze veiling aanwezig willen zijn, omdat wij dergelijke veulens op de markt kunnen brengen.”

Volledig scherm Het veulen Das Machine werd voor een recordbedrag van 360.000 euro verkocht. © Equbreeding.auction

Mediabedrijf

Equbreeding.auction is een nog jong veilingbedrijf dat werd opgericht door Kempenaars Matthias Claeys, Jody Bosteels, Bram Van Hulle en Niels Haesen, tevens eigenaar van Stal De Eyckenhoeve, en Darragh Kenny uit Ierland. Zij hebben allemaal hun bezigheden in de paardensport.

Zo behoort Darragh Kenny tot de top van de internationale paardensport en is ook Jody Bosteels een professionele ruiter. Bram Van Hulle heeft dan weer een eigen mediabedrijf in de paardensport, terwijl Niels Haesen in paarden handelt.

Hybride veiling

“We hebben twee jaar geleden de handen in elkaar geslagen om een veiling te organiseren waarbij de kwaliteit primeert. We hebben al een tiental online veilingen gedaan, maar woensdag ging onze allereerste hybride veiling door en we konden meteen een van de beste collecties ooit naar buiten brengen”, gaat Claeys verder.

“Zo’n hybride veiling loopt toch net iets anders, want woensdag hebben we zo’n 80 procent in de zaal verkocht. Ter plaatse zijn mensen net iets meer bereid om geld uit te geven. De kopers konden de paarden ook bekijken in de stallen en tijdens het bieden liepen de paarden ook op de paardenpiste. We gaan zo’n hybride veiling één keer per jaar organiseren, omdat we de kwaliteit hoog willen houden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.