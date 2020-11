Juf (59) uit Herentals met messteken om het leven gebracht: lichaam thuis gevonden

Vosselaar TAKEAWAY RECENSIE. 3Sens: “Lekker eten voor een zeer schappelij­ke prijs”

9:00 In gelegenheidsrestaurant 3Sens in Vosselaar kan je genieten van een warme sfeer in een oude gerenoveerde schuur. Vanwege de lockdown biedt het knusse restaurant ook afhaalgerechten aan. De takeawaykaart is net iets minder uitgebreid dan het menu dat je in het restaurant zelf kan eten, maar wel net zo lekker. Wij bestelden, kwamen ophalen en proefden dat het goed was.