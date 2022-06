Jeugdvraag Op Maat wil jeugdhulp toegankelijker maken: “Samen met gezin en betrokkenen makkelijker de juiste weg opgaan”

Herentals‘In gedeelde verantwoordelijkheid naar een toegankelijke en laagdrempelige jeugdhulp in de Kempen’. Het motto van Jeugdvraag Op Maat (JOM), een verzameling organisaties die de handen in elkaar slaan. “Het is de bedoeling dat kinderen, jongeren en contexten sneller de juiste weg richting professionele hulp vinden”, klinkt het.

“De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is alles behalve toegankelijk”, volgens Lies Janssens. “We merken dat het voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun contexten vaak moeilijk is om de juiste weg te vinden. Ook voor professionals is het haast onmogelijk geworden om up-to-date te blijven in een sterk veranderend jeugdhulplandschap. Men ziet door het bos de bomen niet meer.”

Lange wachtlijsten

De veelheid aan (tegen-)indicaties maakt ook nog eens dat velen vervolgens tussen de mazen van het net vallen of van het kastje naar de muur worden gestuurd omdat de vraag niet past in het aanbod dat voorhanden is. Het beschikbare gespecialiseerde jeugdhulp aanbod is ruim ontoereikend en de wachtlijsten lang. Van enkele maanden tot zelfs enkele jaren.

Kempens dialect

Organisaties ‘1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen’, ‘De Waaiburg vzw’, ‘Cirkant vzw’ en ‘Ter Loke vzw’ hebben daarom de handen in mekaar geslagen. Zij lanceren vanaf vandaag, 7 juni 2022, een gloednieuw pilootproject, namelijk Jeugdvraag Op Maat. Ofwel JOM, met een knipoog naar het Kempisch dialect.

“Dit project is het resultaat van een vernieuwende samenwerking over verschillende organisaties heen die op een andere manier én samen hulpvragen willen beluisteren, bevragen en met zorg behandelen”, klinkt het verder. Met JOM zullen voortaan alle onthaallijnen samengevoegd worden naar 1 telefoonnummer waardoor zowel gezinnen als professionals niet langer op zoek moeten gaan naar welk aanbod er allemaal bestaat en hoe men deze diensten kan bereiken. “Voor iedere jeugdhulpvraag kan men contact opnemen. Samen gaan we op pad met het gezin en iedereen die mee betrokken is. Jeugdvraag Op Maat wil dankzij actieve partnerschappen met iedere partner in de Kempen de mazen van het net helpen te dichten.”

Volledig scherm Het voorbije weekend werd de 'Kick-off' van Jeugdvraag Op Maat gegeven in Herentals © RV

Bij JOM heeft men de ambitie om gedeelde verantwoordelijkheid samen te dragen als speerpunt voor hun contacten in de regio om dit gedachtegoed te helpen verspreiden. “Dit kunnen we enkel realiseren door zeer nauw samen te werken met elke partner over diensten en organisaties heen. Niet langer werken op eilandjes naast elkaar, maar de krachten bundelen door samen op pad te gaan met de gezinnen en hun netwerk.” Concreet betekent dit dat iedere jeugdhulpvraag welkom is op eenzelfde telefoonnummer, namelijk 014/14 04 49.

Hokjesdenken

In eerste instantie gebeurt het luisteren telefonisch om zo zolang mogelijk uit het hokjesdenken van aanbod in ‘jeugdhulp-modules’ te blijven. “Om tijdens de vraagverheldering tot de kern te kunnen komen, zullen we vervolgens doen wat nodig is. Dit kan door allerhande interventies, zoals bijvoorbeeld een huisbezoek bij het gezin in kwestie en diens netwerk of door lokale partners te betrekken en mee uit te nodigen rond de tafel. Ook wanneer er nood is aan een aanbod buiten de mogelijkheden of expertise van de betrokken organisaties.”