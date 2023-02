Jason (15) uit Noorderwijk vermist

Herentals Inbrekers stelen geld en juwelen tijdens korte afwezig­heid van bewoners

Dieven zijn woensdag in de late namiddag binnengedrongen in een woning aan Stapkens in Herentals. De bewoners hadden rond 16 uur hun woning verlaten. Toen ze twee uur later rond 18 uur terug thuis kwamen, bleek dat onbekenden de achterdeur hadden opengebroken. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met cash geld en juwelen.

