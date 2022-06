Jardin Albert, da’s genieten van eten en drinken met zicht op het water: “Zelfs bij regenweer kunnen 300 mensen overdekt zitten”

HerentalsGezellig een pintje drinken, genieten van één van de vele speciaalbieren of lekker smullen van één van de gerechten op de menukaart met zicht op het Albertkanaal? Dan kan je vanaf nu terecht bij Jardin Albert in Herentals. De sfeervolle zomerbar biedt vanaf dit jaar plaats aan zo’n 500 bezoekers.

Vanaf dit weekend zwieren de poorten van Jardin Albert in Herentals open. Verdoken tussen Bowling ‘t Ven en de oever van het Albertkanaal werden de voorbije weken shelters, togen, tafels, stoelen, togen en planten netjes opgesteld tot een gezellige zomerbar in het groen. “Het is de vierde keer dat we hier onze zomerbar neerpoten", vertelt Brent Van Rooy, die samen met z’n broer Nick Van Rooy Jardin Albert uitbaat. Naast deze zomerse stek baten de broers in het centrum van Herentals café BarBier uit. “We groeien ieder jaar hier aan aan het Albertkanaal. Deze zomer kunnen we maar liefst 500 mensen ontvangen bij Jardin Albert.”

Zuiderse sfeer

Met zijn idyllische vakantieomgeving is het bij Jardin Albert genieten voor jong en oud. Wanneer de lichtjes op het grote zomerterras schitteren bij een zonsondergang lijkt het wel dat je hier of daar in een zuiders land terechtgekomen bent. “Het is hier inderdaad rustig zitten op het terras met een leuk muziekje op de achtergrond”, gaat het verder. “We hebben het zekere voor het onzekere gepakt en ongeveer 300 plaatsen van de 500 die we hebben zijn overdekt. In België weet men nooit welke kant het weer opgaat.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Vanop het ruime, deels overdekte terras bij Jardin Albert heb je zicht op het Albertkanaal © Jurgen Geyselings

Jardin Albert is twee togen rijk waar tal van bieren verkrijgbaar zijn. “De toog centraal is nieuw vanaf dit jaar. Hier kan men ook plaatsnemen aan de toog, iets dat in het verleden niet kon”, vertelt de uitbater. “Met een 25-tal speciaalbieren komt iedereen aan z’n trekken. Wie zijn goesting dan toch niet vindt op de kaart kan dan weer beroep doen op onze huisgemaakte cocktails.” Maar niet alleen aan drank is gedacht in de zomerbar langs het kanaal, ook voor de hongerigen heeft men vanalles in aanbieding. Zo staan onder meer versgemaakte pizza’s, broodje Polled Pork en warme hapjes op de kaart.

Privé-feestjes

Aan de zijkant van het terrein staan een aantal tafels en stoelen onder een shelter die privé afgehuurd kan worden. Hiermee wil men inspelen op teambuildings of feestjes die georganiseerd worden. “Dat stukje kan inderdaad apart afgehuurd worden en biedt plaats aan zo’n 150 personen. Natuurlijk kan dit ook voor kleinere groepen afgehuurd worden”, verduidelijkt Brent.

Lees verder onder foto

Volledig scherm Centraal op het terrein bij Jardin Albert kreeg een groots overdekt terras met centraal ene toog z'n plek © Jurgen Geyselings

Jardin Albert is vlot bereikbaar zowel met de fiets als met de auto waarvoor telkens parkingplaatsen voorzien zijn. Zolang de locatie en het weer het toelaat zal Jardin Albert zijn deuren openen. In normale omstandigheden kunnen klanten op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag terecht bij Jardin Albert dat telkens ten laatste de tapkraan toedraait om 1 uur ‘s nachts.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.