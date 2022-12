Jaagpad afgesloten tot 2024, Beukelaer-Pareinlaan volgend weekend terug open: “Meest opvallende zijn nieuwe spoortunnel en nieuwe tracé”

Herentals Kettingbot­sing veroor­zaakt hinder op E313 bij Herentals-Oost: één uur extra richting Hasselt

Op de E313 van Antwerpen naar Luik is vanavond een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Herentals-Oost. Daardoor was de linkerrijstrook in beide richtingen een tijd lang versperd. Intussen is de rijbaan richting Antwerpen weer vrij, maar de politie vreest wel dat de afhandeling aan de andere kant lang zal duren.

7 december