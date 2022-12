Infosessie voor kandidaat-pleegouders van puppy’s die opgeleid worden tot geleidehonden

Lille Inbrekers stelen kluisje uit woning

De bewoner van een huis in de Kardinaal Cardijnlaan in Poederlee (Lille) deed zondagavond een onaangename ontdekking. Toen de man rond 21.45 uur thuiskwam, zag hij dat er was ingebroken in de woning. De daders hadden tijdens zijn afwezigheid een raam van de slaapkamer stuk gegooid. De dieven doorzochten het huis en gingen er uiteindelijk vandoor met een kluisje met inhoud. De daders zijn spoorloos.

