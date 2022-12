Indrukwekkend lichtspektakel zet Herentalse Lakenhal tijdens Winterlicht in vuur en vlam

HerentalsWinterlicht daalt vanaf dit weekend neer in Herentals. Dat wil zeggen dat de eindejaarsperiode aangebroken is. Eindejaarsshoppen, kerstmarkten en onder meer een lichtjeswandeling palmen de stad en zijn deelgemeenten in. Wie wil genieten van een uniek lichtspektakel in de binnenstad mag zeker het schouwspel aan de Lakenhal niet aan zich laten voorbijgaan. Een pareltje!

De komende weken pakt Winterlicht de stad Herentals weer helemaal in. “Net als vorig jaar is Winterlicht de overkoepelende naam voor de eindejaarsactiviteiten die in de maand december en begin januari plaatsvinden in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven”, vertelt schepen Stefan Verraedt (N-VA). Het programma van Winterlicht is zeer uitgebreid en omvat lichtkunst, een kerstmarkt, lichtjeswandelingen, eindejaarsshopping en kerstwandelingen.

Lees verder onder het filmpje

Het meest tot de verbeelding sprekende onderdeel van Winterlicht in Herentals dit jaar is ongetwijfeld de projectie die vanaf zaterdag 10 december meermaals per dag één zijde van de Lakenhal op de Grote Markt inpalmt. Tijdens een zevental minuten durend lichtspektakel, met bijhorende muziek, passeren allerhande taferelen op een muur van het indrukwekkende gebouw.

Ieder half uur

Winterse landschappen met onder meer sneeuw, hertjes en een kerstman in zijn arreslee die meermaals voorbijvliegt, een Lakenhal die helemaal bevriest en in een laagje ijs wordt omhuld tot zelfs een brandend gebouw passeren tijdens het schouwspel op de Grote Markt. Dagelijks zal het lichtspektakel te zien zijn tussen 17 en 22 uur aan de gevel vlakbij het Boerenkrijgmonument. Tussen de bewegende beelden door worden er tekeningen van kinderen op diezelfde muur geprojecteerd.

QR-code

Kinderen kunnen bij Herentalse handelaars een tekening ophalen, kunnen deze dan inkleuren en daarna bezorgen aan de dienst cultuur en toerisme op de Grote Markt. De ontwerpers van de projectie raden kinderen aan stiften te gebruiken om zo een duidelijker resultaat te zien. De kleine kunstenaars kunnen zelf een QR code genereren door op www.citypix.be/herentals naar hun eigen tekening te zoeken er er dubbel op te klikken. Die QR-code kan dan worden ingescand bij de grote kiosk die momenteel vlakbij de Lakenhal opgesteld staat. Na het scannen worden de tekeningen over de hele hoogte van de Lakenhal geprojecteerd. Meer info over het hele Winterlicht-gebeuren in Herentals is te vinden op de website van de stad.

Volledig scherm Allerhande indrukwekkende taferelen passeren de revue bij het lichtspektakel aan de Lakenhal in Herentals © Jurgen Geyselings

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.