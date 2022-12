Inbrekers stelen geld en juwelen uit drie woningen

Kempen Van Foodbar Zoma tot Filter: bij deze 6 koffiebars in de Kempen neem jij een pauze tijdens het shoppen

De solden komen er weer bijna aan en dus gaan we massaal op zoek naar de beste koopjes. Omdat een koffiepauze tijdens het shoppen er ook wel bij hoort ging onze redactie op zoek naar zes leuke bars in de Kempen waar je terechtkan voor een heerlijk kopje: van Foodbar Zoma in Herentals tot Filter in Mol.

29 december