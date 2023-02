Inbrekers stelen geld en juwelen tijdens korte afwezigheid van bewoners

Voetbal Frans Schellens (86) debuteerde exact zeventig jaar geleden voor Berchem Sport met twee goals: “Dat blijft iets om trots op te zijn”

Op 1 februari is het exact zeventig jaar geleden dat Kempenaar Frans Schellens voor Berchem Sport debuteerde in de hoogste voetbalklasse. De toen 16-jarige Schellens schreef geschiedenis door in zijn maidenmatch meteen twee keer te scoren. “Nochtans raakte ik in die match niet veel ballen.”

