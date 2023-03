In Herentals heeft men momenteel weet van twee aanvragen voor extra laadpalen het komende jaar

Eerste fysieke onthaal­punt Zorgzame Buurt opent in Herentals Linkeroe­ver: “Iedere maandag gaan deuren open voor allerhande vragen van buurtbewo­ners”

Dinsdagavond werd onder ruime belangstelling het eerste fysieke onthaalpunt in het kader van het project Zorgzame Buurten in Herentals aangekondigd. Vanaf volgende week maandag 20 maart kunnen buurtbewoners van ‘Herentals Linkeroever’ met allerhande vragen wekelijks terecht in het Wijkonthaalpunt De Gagel in de Gagelstraat.