Huurders De Woonbrug krijgen zonnepanelen: “Energiefactuur verlagen en energiearmoede helpen aanpakken”

Olen/HerentalsSociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug is in Olen gestart met het plaatsen van zonnepanelen in de wijk Gestelen. Eerder kregen ook appartementen in Herentals panelen. Deze werken kaderen in het samenwerkingsverband met ASTER dat De Woonbrug is aangegaan.

Het doel van de zonnepanelen is voor De Woonbrug investeren in duurzaam sociaal wonen. De Woonbrug participeert samen met 66 andere huisvestingsmaatschappijen in deze collectieve vennootschap. In de volgende jaren installeert ASTER 395.000 zonnepanelen op daken van sociale woningen. Ook het patrimonium van De Woonbrug komt aan de beurt. ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector.

Ganzenplein

“Als pilootproject plaatsten we in Herentals, op het nieuwe woonproject van 11 appartementen aan het Ganzenplein al zonnepanelen”, klinkt het bij Matthias Verhegge, voorzitter bij De Woonbrug. “Nu starten we in Onze-Lieve-Vrouw Olen, meer bepaald in de woonwijk Gestelen. Dit jaar worden er daar nog een 100-tal gezinswoningen uitgerust met zonnepanelen en daar willen we het niet bij laten. In de komende jaren volgen er nog bijkomende sociale woonbuurten in Herentals en Olen”.

Quote Op het moment dat de zon schijnt betalen huurders een tarief dat maximum 80 procent is van het sociale nachtta­rief Matthias Verhegge

De Vlaamse overheid bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders. “Met de investering in zonnepanelen willen we de energiefactuur van onze huurders verlagen en de energiearmoede in Herentals en Olen helpen aanpakken”, klinkt het verder. “De bewoners van de sociale woningen met ASTER-zonnepanelen betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat maximum 80 procent van het sociaal nachttarief.”

Komt als geroepen

Ook de huurders zijn tevreden over de komst van zonnepanelen. “Onlangs kreeg ik een brief toegestuurd dat er binnenkort zonnepanelen zullen geplaatst worden. Gezien de huidige energie crisis komt dit als geroepen zou ik zeggen”, klinkt het. “Heel fijn om te zien dat er aangename projecten worden uitgevoerd door De Woonbrug. Ik zou zeggen doe zo voort en hup naar het volgende.”

