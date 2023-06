Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Vrijwilligers steken handje toe

ANTWERPGEK­TE IN DE KEMPEN: Leden ASC Kempen over hun clubliefde: “Antwerp­fans zijn fanatiek. Dat ruwe kantje maakt het des te mooier”

“Het is van moeten zondag voor Den Antwerp, volgende week is het te laat!”, klinkt het aan tafel in Café Den Thijs aan de Kerkstraat in Herentals bij enkele leden van ASC Kempen. De afkorting staat voor Antwerp Supporter Club Kempen. Achternamen van de aanwezigen in de krant? Nee, dat hoeft niet voor deze fans. “Onze voornaam, da’s al meer dan genoeg”, lachen ze. Samen kijken ze enorm uit naar de titelmatch, vertellen hieronder over hun liefde voor de Great Old en dromen van die rode kers op de witte taart: De titel!