Honderden mensen rocken tijdens verjaardagsfeest muziekcafé The Roxy

HerentalsDe Grote Markt in Herentals liep gisteren lekker vol voor het eerste verjaardagsfeestje van muziekcafé The Roxy. Uitbaters Mil en Nancy zorgden voor een groots podium en maar liefst zes verschillende bands die de hele dag en avond het publiek entertainden met covers uit de rockmuziek.

Het leek wel een festivalterrein op de Grote Markt van Herentals gisteren. Een groot podium, tapinstallaties, hamburgerkraam en honderden muziekliefhebbers vonden de weg naar The Roxy Fest. Het evenement werd in elkaar genutseld door de uitbaters van café The Roxy dat zijn eerste verjaardag vierde. Het werd een echte feestweek voor het muziekcafé. Eerder deze week werd nog gefeest omdat het café verkozen was tot beste muziekcafé van de provincie Antwerpen door digitale muziekradio Willy met een live uitzending op donderdag vanuit de Herentalse kroeg.

Veel plezanter!

“Exact een jaar geleden deden we ons café open en mochten we amper vier mensen aan dezelfde tafel ontvangen, dan is dit nog eens wat anders. Zes bands op een podium op de Grote Markt, da’s iets veel plezanter!”, wist uitbater Mill Wuyts te vertellen. “Het mooie weer is er, dus spreken we van een groots succes met The Roxy Fest.”

Blijver?

Onder andere Steam, Like B4, Breakfast at Midnight, Monkey Punks en Bed and Breakfast komen langs op de Herentalse Grote Markt. “Maar de strafste naam op de affiche zijn toch de heren van ‘Not The Rolling Stones’”, vindt de café-uitbater. Met het succes van The Roxy Fest lijkt het er sterk op dat het stadscentrum van Herentals een muziekfestivalletje rijker geworden is. Op naar The Roxy Fest II dan maar...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.