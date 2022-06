Honden komen regelmatig in aanraking met vergif, schepen Eva Brandwijk doet warme oproep: “Vermijd dat gif op openbaar domein terecht komt”

HerentalsSteeds vaker melden hondeneigenaars uit Herentals gevallen van vergiftiging. Doorgaans is er geen kwaad opzet in het spel, maar gaat het om ongelukjes waarbij dieren tijdens een wandelingetje in aanraking komen met muizen- of slakkenvergif, onkruidverdelgers of chemische stoffen. Schepen Eva Brandwijk roept op om voorzichtig te werk te gaan wanneer je bestrijdingsmiddel gebruikt.

Herentals’ Schepen van Dierenwelzijn Eva Brandwijk (N-VA) doet daarom een oproep richting de bevolking om extra waakzaam te zijn. “Werk je met bestrijdingsmiddelen rond je huis of in de tuin? Let dan een beetje extra op dat dieren die passeren er niet mee in contact kunnen komen”, klinkt het. “En vermijd daarbij zeker dat gif terechtkomt op het openbaar domein zoals voetpaden. Zo bespaar je heel wat verdriet bij dierenliefhebbers.”

De symptomen van een vergiftiging bij honden lopen uiteen. Het gaat van misselijkheid en braken over bloed in de urine tot ernstige storingen aan het zenuwstelstel. Gaat het plots niet goed met je hond? Win dan zeker professioneel advies in bij de dierenarts. “Vaak weet het baasje ook niet wat de hond precies heeft binnengekregen en waar dat was. Dat bemoeilijkt een snelle en gerichte behandeling”, klinkt het verder. “En je weet ook niet meteen wie je kan aanspreken om de gevaarlijke situatie aan te pakken. Kom je onderweg een gevaarlijke situatie tegen? Dan kan je dit altijd melden via het contactformulier op de website van de stad.”

Wees hoffelijk

“Hondeneigenaars vragen we op hun beurt om hoffelijk te zijn. Weet dat niet iedereen op zijn gemak is bij een vreemde hond. Laat je hond ook nooit plassen tegen gevels of tuinmeubelen. Gebruik steeds een poepzakje en hou je hond aan de leiband waar dat verplicht is. Kleine dingen die zorgen voor wederzijds begrip,” besluit Eva.