Hoezo peperdure energie? Deze school betaalt dit jaar driekwart minder voor elektriciteit

Eerstelijnszone Middenkempen Jongeren vanaf 12 jaar kunnen vanaf woensdag booster­prik afhalen in Grob­bendonk, dagje later ook in Lichtaart

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle jongeren tussen 12 en 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio. Bij Eerstelijnszone Middenkempen start men in Grobbendonk woensdag en in Lichtaart donderdag met deze boostervaccins. Let wel: Deze prikken worden enkel uitgevoerd mits goedkeuring van één van de ouders of voogd.

7 februari