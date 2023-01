Hidrodoe kreeg het voorbije jaar 52.000 bezoekers over de vloer: “Hartje Winter zorgde voor recordopkomst in kerstvakantie”

HerentalsRecordcijfers in Herentals. Maar liefst 52.000 bezoekers vonden het voorbije jaar de weg naar Hidrodoe. Winterprogramma ‘Hartje Winter’ lokte in de kerstvakantie bijna 2.000 mensen naar het centrum. Deze cijfers zijn een mooie start voor 2023, het jaar waarin het waterbelevingcentrum zijn twintigste verjaardag viert.

Januari is traditioneel een maand voor een terugblik op het voorbije jaar én goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ook bij Hidrodoe, het belevingscentrum over water in Herentals. “Het jaar 2022 was fantastisch voor Hidrodoe. We mochten bijna 52.000 bezoekers ontvangen en inspireren over water. Een geweldig jaar, zeker na de moeilijke corona-jaren”, aldus manager Hilde De Laet.

Quote Water is niet alleen leuk in de zomer, maar zeker ook in de koudere maanden Hilde De Laet

De voorbije kerstvakantie heeft zijn bijdrage geleverd aan dit succesvolle jaar. Hidrodoe lanceerde namelijk het programma ‘Hartje Winter’. “In 2021 zetten we reeds onze eerste stappen naar een volwaardig winterprogramma. Water is namelijk niet alleen leuk in de zomer, maar zeker ook in de koudere maanden”, gaat het verder. “Hartje Winter sloeg echt aan bij onze bezoekers. Bijna 1.900 bezoekers kwamen experimenteren met water, en ontdekten de winterwandeling en de winterkermis. Hiermee sneuvelt ineens een record, nog nooit kwamen zoveel mensen Hidrodoe beleven tijdens de kerstvakantie.”

Feestjaar

Een mooie start voor een speciaal jaar dat 2023 wordt voor het belevingscentrum over water in Herentals. Hidrodoe viert dit jaar zijn twintigste verjaardag. “We plannen een echt feestjaar, waarbij we jong en oud trakteren op water en wetenschap, met dat tikkeltje extra, zoals je van ons gewend bent”, vertelt Hilde De Laet. Voor wie Hartje Winter gemist heeft, is er goed nieuws. De winter duurt in Hidrodoe nog tot 5 maart. Tickets koop je voordeliger online via www.hidrodoe.be/koop-je-ticket.

