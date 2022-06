Hidrodoe genomineerd voor internationale prijs

HerentalsHidrodoe, het waterdoecentrum in Herentals bestaat in 2023 twintig jaar. Heel wat gezinnen en scholen bezochten ondertussen de wereld van water. Maar ook in het buitenland wordt Hidrodoe opgemerkt zo blijkt. ‘Hands on! International Association of Children in Museums’ maakte deze week de shortlist bekend voor hun jaarlijkse Children in Museums Award. En ja, Hidrodoe kreeg z’n plekje hierop.

Hidrodoe krijgt dankzij deze nominatie z’n plekje tussen enkele straffe andere kindermusea. Het staat samen op de shortlist van Children in Museums Award met het Hans Christian Andersen Huis in Denemarken, het Kindermuseum in Zwitserland, Anoha in Duitsland, de National Gallery in Slovenië en het Leeds Museums en Galleries in het Verenigd Koninkrijk. Hidrodoe is de enige genomineerde die uit ons land komt. En daar is men in Herentals terecht fier op.

“We duimen en dromen dat we tot winnaar gekroond worden”, vertelt manager bij Hidrodoe Hilde De Laet. “Dat zou een mooie beloning zijn voor bijna twintig jaar hard werken om kinderen een leuke en betekenisvolle beleving te bieden. En om ze te leren water te koesteren en te beschermen. Of we nu winnen of niet, we zijn heel erg trots en dolgelukkig met deze nominatie en waardering van de internationale jury.”

Geheime meeting

Hidrodoe krijgt binnenkort bezoek van de internationale jury van Hands On!. De juryleden kijken uit naar creatieve en innovatieve tentoonstellingen en programma’s voor kinderen tot 14 jaar bij het Herentalse waterdoecentrum. Na een geheime meeting wordt de winnaar bekendgemaakt in de loop van dit jaar.

Alle dagen open

Hidrodoe is de hele zomer elke dag geopend van 9.30 uur tot 17 uur. In juli en augustus kan je dit jaar de weg verliezen én vinden in een groot doolhof. Onderweg kom je heel wat leuke opdrachten tegen, over water natuurlijk! Tickets voor een bezoekje aan Hidrodoe koop je best vooraf via www.hidrodoe.be/koop-je-ticket.

