Herman Engels dirigeert op 11 maart laatste residentieconcert in 't Schaliken

Herman Engels uit Hulshout dirigeert na 14 jaar zijn laatste concert in de reeks residentieconcerten in cc ’t Schaliken. Op zaterdag 11 maart neemt hij met het Flemish Chamber Philharmonic afscheid van zijn publiek in het Herentalse cultuurcentrum.

Op 24 januari 2009 speelde Herman Engels met het Slovak Sinfonietta zijn eerste nieuwjaarsconcert in de toen pas geopende schouwburg van Herentals. Veertien seizoenen lang bracht hij de romantische klassieke muziek en Vlaamse componisten onder de aandacht met zijn orkesten. De laatste jaren deed hij dit met het Flemish Chamber Philharmonic.

Jong talent

In het verleden stonden de nog jonge virtuozen Liebrecht Vanbeckevoort (in 2007 finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano), Anneleen Lenaerts (soloharpiste in de Wiener Philharmoniker), Sylvia Huang (finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool) of Stéphanie Huang (finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello) op het Herentalse podium met Engels.

Huisdirigent

De kempense dirigent richtte het Kempens Kamerkoor en -orkest op en daarna het vocaal ensemble Voca Lisa. In het Paterspand in Turnhout werd hij door de VKW, Vereniging Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, in 1995 aangesteld als huisdirigent en Voca Lisa als huisensemble. Vanaf 2008-2009 verhuisden de Residentieconcerten naar Herentals en Heist-op-den-Berg.

Internationaal

Herman Engels is vaste gastdirigent van Slovak Sinfonietta en Lviv National Philharmonic Orchestra in Oekraïne. Verder is hij dirigent van de Flemish Chamber Philharmonic waar Pascale van Os hem zal opvolgen. In 2007 ontving hij de Fuga Trofee van de Unie van Belgische Componisten en de Gulden Spoor door Vlaanderen-Europa. Ook mocht hij de Visser- Neerlandia-prijs in 2021 in ontvangst nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.