Herentalsenaren dromen van mooi, vernieuwd wandeltraject: “In onbruik geraakte spoorweg zou prachtige attractie voor stad kunnen worden”

De Herentalse denk- en doetank GeKoro gelooft in verandering op de lange termijn, maar ook op de korte termijn. Daarom riepen ze een tijdje geleden op bij de Herentalsenaren om hun dromen te posten op hun Facebookpagina. “Eén van de dromen die in onze dromenvanger bleven hangen, bleek de al decennia in onbruik geraakte spoorweg tussen Wolfstee en het fietspad Herentals-Aarschot”, weten Kris Peeters en Tim Vekemans van GeKoro.

Spoorlopers

Leden van GeKoro gingen er enkele weken geleden ‘spoorlopen’ en ontdekten een prachtig wandel- en jogtraject. Alvast in potentie, want doornstruiken belemmeren hier en daar de vrije doorgang en de bereikbaarheid van het spoor. “Wie al eens in het Newyorkse Highlinepark was, een langgerekt park op de voormalige spoorlijn naar de vroegere slachthuizen van de stad, heeft niet veel meer nodig om van een Herentalse variant te dromen: de H-Line”, klinkt het.

Symbolische prijs

Brunch

Met een kleine brunch het voorbije weekend op ‘de brug van Rietbroek’ nam de GeKoro al een klein voorschot op de toekomst en werd genoten van de nieuwe publieke ruimte. “Tegelijk toostten we op nog meer kansen, want we zijn ervan overtuigd dat de oude spoorlijn die we in de kijker zetten maar één van vele ‘slapende Doornroosjes’ in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is”, wordt besloten. Het idee van de H-line is alvast een leuk gegeven, nu maar afwachten of het stadsbestuur op de kar springt.