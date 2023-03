Herentalse school duimt voor leerling Emiel tijdens STEM - Olympiade: “Met zijn STEM-brein en grote dosis motivatie moet dat zeker lukkken”

Bloembak­ken maken enkel nog langsparke­ren mogelijk in Nieuwstraat

Nadat de stad Geel in de Nieuwstraat onlangs eerst de parkeervakken voor personen met een handicap had aangepast voor langsparkeren, zijn nu ook de haakse parkeervakken verderop in de straat aangepakt. De stad bakende de vakken voor dwarsparkeren af, zodat enkel langsparkeren er nog mogelijk is.