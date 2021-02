Herentalse Noémie (27) verhuurt privéjets vanuit Monaco: “25.000 euro om een sigaretje te kunnen roken onderweg? Geen probleem!”

HerentalsPrivéjets verhuren in het mondaine Monaco... Dat is waarmee de Herentalse Noémie Goris zich bezighoudt. Zij krijgt dagelijks bekende en minder bekende mensen aan de lijn voor een zakenreis, een vlucht tussen twee concerten door of gewoon een plezierreisje. Dat er flink wat geld neergeteld dient te worden voor een privévlucht, daar ligt men in Monaco niet wakker van. “Het is misschien ‘risky’ om op dit moment een eigen bedrijf op te richten, maar met onze privéjets hebben we ondanks de hoge kostprijs toch een streepje voor op de normale lijnvluchten betreffende de social distancing”, vertelt Noémie.