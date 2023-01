Herentalse communicatie- en reclamebureaus smelten samen tot Bruiz: “Samen straffe campagnes en beter en relevanter werk maken”

Het plan is van beide heren is eenvoudig. “Samen willen we straffe campagnes en nog beter en relevanter werk maken”, zegt Thomas Cloots. “Met ons team van vijf willen we unieke merkverhalen vormgeven”, vult Kristof aan, “Steeds met als doel om de nodige buzz te creëren in de markt waarin die merken actief zijn.”

Uniek DNA

Bruiz focust zich op langetermijngroei en -samenwerkingen door samen te zoeken naar het unieke DNA van merken, mee na te denken en bedrijven vanuit ervaring in vraag te stellen. “Dit deden we jarenlang met onze eigen bedrijven voor onze klanten. Met Bruiz brengen we al onze ervaring, expertise en portfolio’s samen om, ondersteund door een groter team, onze klanten nog beter te servicen”, klinkt het bij Thomas.

Win-Win

Het doel van de fusie is dat één plus één drie wordt. De expertise van Bruiz is een grote meerwaarde voor klanten. “Na drie jaar een werkvloer te delen in Herentals was het duidelijk dat we allemaal specifieke passies en talenten hebben en anderzijds dat onze beide bureaus elkaar perfect aanvullen. Met een groter team kunnen we nog efficiënter en flexibeler werken.”

Nieuwe vlag

Kristof Smolders neemt de rol van account director op zich. Thomas Cloots zal zich toespitsen op het creatieve luik. Bij het zoeken naar de nieuwe naam gingen ze niet over 1 nacht ijs, integendeel. “Grappig hoe reclame voor jezelf maken toch steeds een grotere uitdaging is dan verwacht” lacht Kristof. “Voor ons was het cruciaal dat we samen onder een nieuwe vlag gingen varen, met een duidelijke visie voor de toekomst.”

Kort en krachtig

Bruiz is kort en krachtig en combineert de woorden brandings en buzz. “Op precies die vlakken kunnen we een meerwaarde bieden voor klanten. We zoeken naar unieke merkverhalen, geven deze vorm van A tot Z en communiceren ze vervolgens via resultaatgerichte on- en offline campagnes.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.