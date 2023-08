Herentalse brandweer viert 200ste verjaardag

Auto belandt in Kempisch Kanaal: bestuur­ster kruipt op dak en wordt op droge geholpen

Een auto is dinsdagnacht rond 2.30 uur ter hoogte van de Blokstraat in Geel-Ten Aard in het kanaal Herentals-Bocholt gereden. De bestuurster, die op het dak van haar wagen was gekropen, kon ongedeerd op het droge gehesen worden.