‘Herentals aan Z’ gaat samen met burgers op zoek naar verbetering voor zorgfunctie: “Door vernieuwend te zijn het Herentals-gevoel versterken”

HerentalsRuim 100 burgers verzamelden dinsdagavond in ’t Schaliken om in het kader van ‘Herentals aan Z’ ideeën uit te wisselen en een eerste keuze te maken over thema’s die ze de volgende maanden samen willen aanpakken. Zowel initiatiefnemer Toon Claes als burgemeester Mien Van Olmen tekenden present en zagen dat een mooi project op poten werd gezet.

In Herentals is er een groep burgers opgestaan die de uitgebreide zorgfunctie van de stad sterker in de kijker wil zetten. Maar tegelijk vinden ze dat het nog beter kan. Eén van de initiatiefnemers en tegelijk voorzitter van ‘Herentals aan Z’ is dokter Toon Claes. Met z’n allen gaan ze stapsgewijs op zoek naar verbeteringen en innovaties. Dinsdagavond werden ideeën en dromen uitgewisseld en werden vijf thema’s gekozen waar het burgerinitiatief de volgende maanden samen de schouders zal onder zetten.

Quote Vanaf nu is iedere schepen ook schepen van gezondheid en welzijn Burgemeester Mien Van Olmen

Burgemeester Mien Van Olmen kwam in ‘t Schaliken meedelen dat de stad dit burgerinitiatief zal steunen. “De stad zal in elke tak van haar beleid de gezondheid en het welzijn van haar burgers inbouwen. Vanaf nu is iedere schepen, ook die van ruimtelijke ordening en van openbare werken en van vrije tijd, tegelijk schepen van gezondheid en welzijn”, klonk het.

Burgemeester Mien Van Olmen en dokter Toon Claes

Positieve vibe

“Van gezondheid een verbindend doel te maken. Zorgen dat mensen er zich samen voor inzettenen over de muurtjes kijken. Want er zal geen beterschap komen als we ons niet samen inzetten”, zei initiatiefnemer dokter Toon Claes. “We kunnen hierrond een aanstekelijke dynamiek creëren die de stad en haar inwoners een positieve vibe geeft. We zijn een zorgstad maar we kunnen dit nog beter zijn. We kunnen vernieuwend zijn. Dat versterkt het Herentals-gevoel.”

Groepsintelligentie

Het initiatief stoelt op zogenaamde groepsintelligentie. “Iedereen weet iets, samen zijn we slimmer dan onze optelsom.Groepsintellligentie, de ‘wijsheid van de groep’, komt voort uit samenwerking, gezamenlijke inspanningen, de competentie van velen en consensus in de besluiten”, vult Griet De Ceuster die de regiecel vormt aan.

