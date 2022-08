Heraanleg De Beukelaer-Pareinlaan gaat van start

De werkzaamheden verlopen in twee fasen. In de eerste fase is de bestaande rijbaan volledig ingenomen als werfzone. De aannemer heeft zo alle ruimte om de nieuwe fietspaden aan te leggen. Plaatselijk verkeer, fietsers, bezoekers van Mondelez of van de politie kunnen hun bestemming bereiken via die tijdelijke werfweg, die naast de rijbaan werd voorzien. De fietspaden zouden vermoedelijk eind november afgewerkt zijn. Daarna zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn en wordt er in de bermen en op het nieuwe fietspad gewerkt. Als alles goed gaat, zullen de werkzaamheden eind december afgerond worden.