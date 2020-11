Heel Noorderwijk steekt vrijdagavond een kaarsje aan voor vermoorde zorgjuf: “Het enige wat we voor Mieke kunnen doen, is haar met z'n allen in het licht zetten”

Noorderwijk“In een klein dorp als Noorderwijk kent iedereen iedereen en gaat iedereen naar dezelfde school. Het is daarom dat de dood van juf Mieke zoveel mensen aangrijpt. In alle voortuinen in Noorderwijk zal vrijdagavond een kaarsje branden ter nagedachtenis.” Drie KLJ-vriendinnen starten samen met enkele andere vrienden en sympathisanten een warme actie voor de betreurde juf Mieke Verlinden. De zorgjuf werd een week geleden in haar eigen woning om het leven gebracht, maar van een mogelijke dader is nog steeds geen spoor.