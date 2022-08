GP Yvonne Renders viel letterlijk in het water, maar organisatie recht de rug: “We zijn er terug op moederdag 2023"

NoorderwijkDe organisatie van de eerste Grote Prijs Yvonne Renders in Noorderwijk heeft de eerste teleurstelling verwerkt. Een ware zondvloed gooide maandag serieus roet in het eten en de wedstrijd werd volledig afgelast. “Het deed even pijn, maar we hebben onze VIP en dergelijke nog terug open gedaan en volgend jaar gaan we écht voor de eerste knaleditie”, zegt Nathalie Bertels van café Welkom.

Het moest een groot feest worden in Noorderwijk. Een eerbetoon ook aan de ondertussen 85-jarige Yvonne Renders. De vrouw werd in de jaren ’60 maar liefst zeven keer wereldkampioen werd in het weg- en baanwielrennen. Café Welkom en de organisatie achter de Grote Prijs Rik Van Looy vonden dat ze eindelijk toch eens de nodige waardering moest kregen. Het resultaat was de eerste GP Yvonne Renders die meteen deel uitmaakte van het regelmatigheidscriterium SKM Ladies Cycling Cup. Er reden tal van internationale wielrensters mee en ook Sanne Cant tekende present. De winnares zou de roze trui krijgen.

Volledig scherm De eerste GP Yvonne Renders viel letterlijk in het water, maar volgend jaar gaat de koers zeker door. Jo Helsen was wel even ontgoocheld. © Peter Verstraeten

Ontgoocheling

En het leek ook een groot feest te worden. Yvonne Renders gaf omstreeks 12.30 uur het startschot, maar de rensters waren nog maar amper twee rondes weg of de hemelsluizen openden zich. Redelijk plaatselijk zo bleek achteraf, maar het was wel heftig in Noorderwijk. In een mum van tijd stonden straten blank. Op sommige plaatsen moesten de rensters plots door centimeters water fietsen. “We hadden die donkere wolk wel gezien en wisten natuurlijk wel dat het wat zou regenen. We waren er ook wel wat op voorzien, maar toen het begon was het wel héél hevig”, zegt Nathalie Bertels van café Welkom. “Die straten die blank stonden: dat was echt niet ideaal meer. Dus uiteindelijk begrepen we de beslissing van de koersdirectie wel. Al moeten we toegeven: het was toch even een ontgoocheling. Zoveel tijd en moeite ingestoken en dan was het plots gedaan.”

2023

Uiteindelijk werden in de loop van de namiddag nog wel wat randactiviteiten terug opgestart zodat er toch nog een beetje feest was. Maar de organisatie laat de kop in elk geval niet hangen. “We zijn al gestart met de voorbereidingen voor volgend jaar”, knipoogt Nathalie Bertels. “Deze koers moet een traditie worden want Yvonne verdient die waardering. Dus volgend jaar op moederdag 2023 staan we er opnieuw. We kunnen uit deze editie alleen maar leren om volgend jaar op alles voorbereid te zijn. Dat moet een knaleditie worden en dan kunnen we hopelijk echt voor de eerste keer onze roze trui uitdelen.”

