Gloednieuw stadsfestival Funky Town ziet zonlicht: “Jett Rebel, Isolde Lasoen en Kid Creole & The Coconuts sluiten zomer energiek af”

“Hallo, met Mike. Ik ga je dochter verkrach­ten”: twintiger bezorgt zestig gezinnen schrik van hun leven met telefoon­ter­reur

“Ik heb je minderjarige dochter ontvoerd.” Het is maar één van de boodschappen waarmee T.V.E. (27) uit Leuven zowat zestig mensen telefonisch de stuipen op het lijf joeg. Dat hij de naam van de meisjes elke keer ook kon noemen, maakte dat menig ouder meteen in de wagen sprong om zich ervan te verzekeren dat alles in orde was met hun kind. Tot de man dan toch gevat kon worden, en zijn motief bekend raakte.