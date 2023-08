Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herentals vandaag

Dieven breken negen garage­boxen open

Dieven hebben hun slag geslagen in de Snelwegstraat in Oevel (Westerlo). Vrijdagavond werden er inbraken vastgesteld in een opslagruimte. In totaal werden negen verschillende garageboxen opengebroken. De totale omvang van de buit is nog niet gekend. Daarvoor moet de politie eerst alle eigenaars van de boxen contacteren.