Geocache Event luidt toeristisch seizoen Neteland in

Schattenjacht

Geocache kan je het best omschrijven als een schattenjacht op basis van GPS-coördinaten. Het is makkelijk te spelen via je smartphone met de gratis Geocaching-app. Heb je een cache gevonden? Dan kan je deze loggen via de app of noteer je naam en datum in het logboek en verstop je de geocache precies zoals je hem gevonden hebt.